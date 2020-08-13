Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии предложили Белоруссии помощь

Главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии, пишет «Свободная пресса».

Президенты четырёх стран опубликовали совместное заявление.

Мария Захарова сообщила о попытках расколоть белорусское общество извне

«Изоляция — это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», - передаёт его текст RT со ссылкой на польское информационное агентство PAP.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о давлении, которое оказывается на белорусские власти «отдельными зарубежными партнёрами», при этом, по её словам, наблюдаются также попытки вмешательства во внутренние дела республики.

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ФОТО: flickr.com
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