Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии предложили Белоруссии помощь
Главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии, пишет «Свободная пресса».
Президенты четырёх стран опубликовали совместное заявление.
«Изоляция — это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», - передаёт его текст RT со ссылкой на польское информационное агентство PAP.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о давлении, которое оказывается на белорусские власти «отдельными зарубежными партнёрами», при этом, по её словам, наблюдаются также попытки вмешательства во внутренние дела республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru