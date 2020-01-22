Президентом Греции впервые станет женщина

Президентом Греции впервые за всю историю этой страны избрали женщину. Ею станет Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции – Государственного совета.

Голосование проходит в парламенте в среду, сообщает РИА Новости. За Сакелларопулу отдали свои голоса более 200 депутатов из 300. Голосование продолжается, несмотря на то, что этого количества голосов уже достаточно для избрания.

Ранее стало известно, что трубопровод «Турецкий поток» начал поставлять газ из России в Грецию и Северную Македонию.

