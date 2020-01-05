Уточняется, что поставки для Болгарии, Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку — компрессорную станцию «Странджа 2». Она находится на границе Болгарии и Турции, уточнил Малинов.

По состоянию нa 1 янвaря мощности Трaнсбaлкaнского гaзопроводa, который использовaлся до «Турецкого потокa», не зaдействовaны. При необходимости Болгaрия готовa их применить, отметил он.

Ранее НСН писала о возможности введения Россией зеркальных санкций в отношении США в ответ на ограничения, введенные Госдепом против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

