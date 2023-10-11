Медведев назвал его наркоманом, указав, что мозги, таким как Зеленский включать бессмысленно, «их нет, они сгорели под воздействием белого порошка».

Свое заявление Зеленский сделал 9 октября. Он сослался на данные украинской разведки. Как считает глава бывшей советской республики, Москва якобы заинтересована в том, чтобы развязать войну на Ближнем Востоке и тем самым упростить себе процесс «уничтожения свободы в Европе».

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

