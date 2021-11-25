Президента Чехии Земана выписали из госпиталя

По информации телеканала, политика перевезли в загородную резиденцию «Ланы», где он будет проходить курс домашнего лечения. Глава медицинского консилиума Томаш Зима отметил, что контроль состояния здоровья президента будет проводиться регулярно.

Один из лечащих врачей Земана, хирург Павел Пафко заявил, что у президента цирроз печени, болезнь долгое время протекала бессимптомно.

Ранее Томаш Зима заявил, что самочувствие Земана не дает ему возможности полностью вернуться к исполнению обязанностей лидера государства.