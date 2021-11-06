Врачи озвучили диагноз чешского президента Земана

Президент Чехии Милош Земан лечится от цирроза печени. Об этом заявил член консилиума врачей по наблюдению за здоровьем политика Павел Пафко.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени», - цитирует врача ТАСС. По данным хирурга, болезнь долгое время протекала бессимптомно, поэтому была обнаружена только сейчас. Ранее о диагнозе Земана не говорили из-за отказа президента сообщать о своем здоровье.

Пафко рассказал, что в желудок З.ману ввели зонд для кормления. При этом врач не назвал сроки лечения президента.

При этом ранее врачи заявили, что самочувствие Земана не даст ему полностью вернуться к исполнению обязанностей лидера государства.

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Фото: hrad.cz
ТЕГИ:ВрачиМилош ЗеманЧехия
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