Врачи озвучили диагноз чешского президента Земана
Президент Чехии Милош Земан лечится от цирроза печени. Об этом заявил член консилиума врачей по наблюдению за здоровьем политика Павел Пафко.
«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени», - цитирует врача ТАСС. По данным хирурга, болезнь долгое время протекала бессимптомно, поэтому была обнаружена только сейчас. Ранее о диагнозе Земана не говорили из-за отказа президента сообщать о своем здоровье.
Пафко рассказал, что в желудок З.ману ввели зонд для кормления. При этом врач не назвал сроки лечения президента.
При этом ранее врачи заявили, что самочувствие Земана не даст ему полностью вернуться к исполнению обязанностей лидера государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 735 / сут.
Умерли
244 тыс.+1 192 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+28 605 / сут.
- В Пентагоне заявили, что следят за действиями РФ вблизи Украины
- Бастрыкин взял на контроль расследование о нападении в новой Москве
- В Мадриде полиция застрелила мужчину, угрожавшего прохожим ножом
- Уголовное дело возбуждено после инцидента с электросамокатом в Москве
- По делу о нападении в Новых Ватутинках задержаны двое подозреваемых
- Территории в пяти российских регионах назвали украинскими
- Колесников победил на Чемпионате Европы по плаванию на короткой воде
- Телеграм: Антиваксеры, ЦРУ и грязный Глазго
- Меркель: Нужно остаться в диалоге с Россией
- Brent выросла в цене до $81,78 за баррель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru