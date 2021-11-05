Медики заявили, что президент Чехии не вернется к работе в полном объеме

«Состояние здоровья президента и далее требует госпитализации, поэтому в настоящий момент невозможно, чтобы он полностью вернулся к исполнению рабочих обязанностей», - цитирует медика чешское радио.

«Делать прогнозы по поводу развития ситуации с состоянием его здоровья пока очень сложно. Характер и проявление основного заболевания, безусловно, очень серьезны. Прогноз будет зависеть от развития заболевания, которое трудно поддается лечению», - отметил Томаш Зима.

По его словам, президент получает медицинский уход на высшем уровне.

С 10 октября Земан проходит лечение в Центральном военном госпитале в Праге. Накануне президент Чехии переведен из реанимации в обычную палату.

