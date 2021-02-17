Президент Венесуэлы подтвердил намерение привиться вакциной «Спутник V»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции подтвердил, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.
По словам Мадуро, он и его жена Сесилия привьются, как только появится такая возможность. Ранее президент анонсировал начало кампании по вакцинации от коронавируса 18 февраля. Российский препарат сначала получат работники сферы здравоохранения.
Первая партия "Спутника V" уже прибыла в Венесуэлу 13 февраля. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес рассказала о подписании соглашения на поставки препарата еще в декабре прошлого года.
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