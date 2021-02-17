Шведская газета объяснила, почему Евросоюзу нужна вакцина «Спутник V»
Аналитик Фрида Валльнор в шведской газете Dagens Industri заявила, что Европе не стоит отказываться от вакцины «Спутник V» только потому, что она российская.
В своей статье Валльнор напомнила, что в 27 странах Евросоюза вакцинировано меньше жителей, чем в Израиле, США и Великобритании, а также Сербии, премьер-министр которой назвал вакцинацию «вопросом здоровья, а не геополитики».
Аналитик также указала на президента Франции Эммануэля Макрона, выступающего за закупку российской вакцины в случае её одобрения Европейским агентством лекарственных средств. А канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц не исключают производство «Спутник V» в своих странах.
Кроме того, Валльнор ещё раз обратила внимание на публикацию авторитетного медицинского журнала The Lancet, который сообщил о результатах третьей фазы клинических исследований «Спутник V», согласно которым у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% - клеточный иммунный ответ.
Автор призвала не удивляться «невероятному успеху России», так как «в научной сфере Россия традиционно сильна и ей есть, чем гордиться».
«По сути, всё это касается легитимности ЕС. Мы всё ещё можем избежать фиаско», - резюмировала Валльнор.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» провели специальное сравнительное исследование и установили, что разработанные в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британской мутации коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru