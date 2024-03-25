Президент Таджикистана назвал постыдным и ужасным теракт в «Крокус сити холле»

Выступая на открытии празднования Навруза в Душанбе, он призвал граждан республики, особенно родителей, «уделять внимание воспитанию детей, чтобы уберечь их от совершения таких поступков».

«Нужно беречь молодёжь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений и не допустить, чтобы дети опорочили доброе имя таджикской нации», - сказал он.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» являются иностранцами, сообщает «Свободная пресса».

