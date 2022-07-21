Президент США Байден заразился коронавирусом
21 июля 202217:26
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что у 79-летнего американского лидера лёгкие симптомы, в настоящее время он работает удалённо и участвует во встречах через Zoom.
Ранее COVID-19 был выявлен у президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, сообщает RT.
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21 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru