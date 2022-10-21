Президент Сербии Вучич заявил об опасениях за «Турецкий поток»

«Я надеюсь, что у нас не произойдёт большой диверсии и не будет таких взрывов, как были на «Северном потоке», — сказал глава республики.

По его словам, если ничего подобного не случится, то Сербия без проблем пройдёт зимний период.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».







