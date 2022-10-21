Президент Сербии Вучич заявил об опасениях за «Турецкий поток»

Сербский президент Александр Вучич выразил опасения в связи с возможными диверсиями на газопроводе «Турецкий поток», сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в ходе осмотра строительства стадиона в городе Лесковац.

Путин заявил о попытке подрыва газопровода «Турецкий поток»

«Я надеюсь, что у нас не произойдёт большой диверсии и не будет таких взрывов, как были на «Северном потоке», — сказал глава республики.

По его словам, если ничего подобного не случится, то Сербия без проблем пройдёт зимний период.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Транзит ГазаСербияПрезидентГазопровод Турецкий Поток
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры