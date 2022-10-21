Президент Сербии Вучич заявил об опасениях за «Турецкий поток»
Сербский президент Александр Вучич выразил опасения в связи с возможными диверсиями на газопроводе «Турецкий поток», сообщает ТАСС.
Об этом он заявил в ходе осмотра строительства стадиона в городе Лесковац.
«Я надеюсь, что у нас не произойдёт большой диверсии и не будет таких взрывов, как были на «Северном потоке», — сказал глава республики.
По его словам, если ничего подобного не случится, то Сербия без проблем пройдёт зимний период.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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