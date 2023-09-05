Президент Румынии опроверг сообщения о падении российских дронов

Глава государства заверил, что Бухарест полностью контролирует свое воздушное пространство.

«Я проверил абсолютно все и могу успокоить население - ничего не достигло Румынии», - сказал президент в ходе брифинга.

В понедельник пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко утверждал, что российские беспилотники якобы упали на территории Румынии. Минобороны республики опровергло заявление и отметило, что не видит прямой военной угрозы от РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

