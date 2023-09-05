Президент Румынии опроверг сообщения о падении российских дронов

На территории Румынии не падали российские беспилотники и их детали, заявил президент страны Клаус Йоханнис. Об этом пишет РИА Новости.

Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российского БПЛА

Глава государства заверил, что Бухарест полностью контролирует свое воздушное пространство.

«Я проверил абсолютно все и могу успокоить население - ничего не достигло Румынии», - сказал президент в ходе брифинга.

В понедельник пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко утверждал, что российские беспилотники якобы упали на территории Румынии. Минобороны республики опровергло заявление и отметило, что не видит прямой военной угрозы от РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиРоссияРумыния

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