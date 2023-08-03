Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российского БПЛА
Министерство обороны Румынии прокомментировало сообщения о падении российского беспилотника на территории страны, пишет РИА Новости.
В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что информация о падении российского БПЛА не соответствует действительности. Работавшая на месте оперативная группа не нашла следов дрона, уточнили в Бухаресте.
Также Минобороны подчеркнуло, что ни один беспилотник не входил в воздушное пространство республики.
Ранее власти уезда Тулча на юго-востоке Румынии заявили, что после атаки на украинский Измаил дроны упали в лесу на территории республики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru