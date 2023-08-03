Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российского БПЛА

В пресс-службе оборонного ведомства заявили, что информация о падении российского БПЛА не соответствует действительности. Работавшая на месте оперативная группа не нашла следов дрона, уточнили в Бухаресте.

Также Минобороны подчеркнуло, что ни один беспилотник не входил в воздушное пространство республики.

Ранее власти уезда Тулча на юго-востоке Румынии заявили, что после атаки на украинский Измаил дроны упали в лесу на территории республики, передает «Радиоточка НСН».

