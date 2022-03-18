Президент Молдавии попросила у ООН помощи для преодоления кризиса

Президент Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого попросила предоставить республике дополнительную помощь для поддержания экономики в условиях кризиса, сообщается на сайте администрации президента Молдавии.

За последние три недели в страну въехало 355 тысяч беженцев, правительство обратилось за помощью к зарубежным странам.