Президент Молдавии попросила у ООН помощи для преодоления кризиса

Президент Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого попросила предоставить республике дополнительную помощь для поддержания экономики в условиях кризиса, сообщается на сайте администрации президента Молдавии.

За последние три недели в страну въехало 355 тысяч беженцев, правительство обратилось за помощью к зарубежным странам.

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В свою очередь, вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна может остаться без топлива в мае, так как не успевает провести аудит долга компании «Молдовагаз».

По словам министра, если «Газпром» не пойдет на встречу и не согласится перенести крайний срок аудита на более позднее время, то поставки газа в страну могут быть под угрозой.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:КризисООНМолдавия
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