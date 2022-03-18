Вице-премьер Молдавии: Страна может остаться без газа из-за долга перед «Газпромом»

Молдавия может остаться без топлива в мае, так как не успевает провести аудит долга компании «Молдовагаз». Такое заявление сделал вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

По словам министра, если «Газпром» не пойдет на встречу и не согласится перенести крайний срок аудита на более позднее время, то поставки газа в страну могут быть под угрозой.

Аудит долга перед российской компанией был основным условием для продления контракта на поставку газа в 2022 году. Только в январе молдавская сторона начала поиск компаний для проведения аудита.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в среду, 16 марта, что аудит не удалось провести из-за обострения конфликта на Украине, так как представители многих компаний отказались приезжать в Молдавию.