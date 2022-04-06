Псаки: санкции против родственников чиновников вводятся для блокировки счетов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вводят санкции против родственников российских чиновников в целях блокировки счетов. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома пояснила, что семьи чиновников были включены с «черные списки» для того, чтобы добраться до счетов чиновников, которые, по ее словам, прячут свои активы на счетах своих родственников.

Ранее США ввели санкции против «взрослых детей» Путина, а также супруги и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова.




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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:СанкцииСША
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