Псаки: санкции против родственников чиновников вводятся для блокировки счетов
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вводят санкции против родственников российских чиновников в целях блокировки счетов. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Белого дома пояснила, что семьи чиновников были включены с «черные списки» для того, чтобы добраться до счетов чиновников, которые, по ее словам, прячут свои активы на счетах своих родственников.
Ранее США ввели санкции против «взрослых детей» Путина, а также супруги и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Reuters: США считают продажу F-16 Турции отвечающей нацбезопасности страны
- Псаки: санкции против родственников чиновников вводятся для блокировки счетов
- Блинкен согласился с Зеленским, что в СБ ООН «есть проблема»
- Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт республики Конго
- Беглов отреагировал на санкции против него
- Минобороны: за день российскими ВКС уничтожено 34 военных объекта Украины
- Макрон заявил о правильности поддержания диалога с Путиным
- США продолжат «стимулировать» Индию перейти на их сторону
- Мужчины, прокалывавшие шины автомобилей с буквой Z, арестованы в Севастополе
- Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран-гарантов безопасности Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru