Президент Мальдив заявил о соглашении о выводе индийских войск с островов
Индийские военные будут выведены с территории Мальдивской республики. Об этом заявил президент Мальдив Мохамед Муиззу, сообщает газета The Times of India.
«Правительство Индии согласилось вывести индийских солдат», — указал политик.
Муиззу также сообщил о планируемом создании комитета высокого уровня по вопросам, связанным с проектами по развитию, пишет RT. Индийская сторона пока не комментировала слова политика.
Оборонное сотрудничество Индии и Мальдив началось в 1988 году, оно включало обучение, передачу оружия и техники, строительство объектов. Политики Мальдив поддерживали это взаимодействие примерно до 2017-2018 годов, однако позже власти требовали частично сократить сотрудничество. Вывод индийских военных стал одним из предвыборных обещаний Муиззу, который выиграл президентские выборы на Мальдивах в октябре текущего года. По разным данным, на территории государства находятся 40-70 индийских военнослужащих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru