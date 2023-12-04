Президент Мальдив заявил о соглашении о выводе индийских войск с островов

«Правительство Индии согласилось вывести индийских солдат», — указал политик.

Муиззу также сообщил о планируемом создании комитета высокого уровня по вопросам, связанным с проектами по развитию, пишет RT. Индийская сторона пока не комментировала слова политика.

Оборонное сотрудничество Индии и Мальдив началось в 1988 году, оно включало обучение, передачу оружия и техники, строительство объектов. Политики Мальдив поддерживали это взаимодействие примерно до 2017-2018 годов, однако позже власти требовали частично сократить сотрудничество. Вывод индийских военных стал одним из предвыборных обещаний Муиззу, который выиграл президентские выборы на Мальдивах в октябре текущего года. По разным данным, на территории государства находятся 40-70 индийских военнослужащих.

