В Бенгальском заливе начались учения кораблей ТОФ и ВМС Индии
Совместное учение кораблей Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Индии стартовало в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в Минобороны России.
В маневрах задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга», пишет RT. Также в них участвуют индийские эсминец «Ранвиджай», корвет «Килтан», самолеты и вертолеты.
«Целью учения является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области ... совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметили в военном ведомстве.
Маневры продлятся до 22 ноября.
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