В Бенгальском заливе начались учения кораблей ТОФ и ВМС Индии

В маневрах задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга», пишет RT. Также в них участвуют индийские эсминец «Ранвиджай», корвет «Килтан», самолеты и вертолеты.

«Целью учения является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области ... совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметили в военном ведомстве.

Маневры продлятся до 22 ноября.

