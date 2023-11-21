В Бенгальском заливе начались учения кораблей ТОФ и ВМС Индии

Совместное учение кораблей Тихоокеанского флота РФ и Военно-морских сил Индии стартовало в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в Минобороны России.

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В маневрах задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга», пишет RT. Также в них участвуют индийские эсминец «Ранвиджай», корвет «Килтан», самолеты и вертолеты.

«Целью учения является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области ... совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметили в военном ведомстве.

Маневры продлятся до 22 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
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