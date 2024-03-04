Президент Латвии заявил Маску о долге НАТО защищать мир от России
Президент Латвии Эдагрс Ринкевичс ответил миллиардеру из США Илону Маску, который выразил недоумение о причине существования НАТО после распада СССР, сообщают «Известия».
По словам главы государства, причина, по которой Североатлантический альянс был основан, «существует и будет существовать вечно, — это Россия и другие враги свободного мира».
2 марта Маск поддержал американского миллиардера Дэвида Сакса, по словам которого, после распада СССР НАТО необходимо было распустить, однако для него придумали новую миссию – расширение. Сакс считает, что именно новая миссия альянса сохраняла вокруг нее атмосферу враждебности, что было необходимо для оправдания ее существования.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение Североатлантического альянса, в частности, на территорию Украины, серьезно беспокоит Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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