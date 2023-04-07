Президент Латвии назвал службу в армии уроком патриотизма

«Служба в армии одновременно является уроком патриотизма, потому что гражданин выполняет обязанности по защите своей страны», - сказал Левитс.

Он также считает, что в стране должно быть как можно больше больше людей, умеющих обращаться с оружием. Таким образом, отмечает Левитс, это будет одним из инструментов сдерживания России.

Первый призыв в Латвии состоится 1 июля. Согласно закону, срок службы составит год.