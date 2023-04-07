Президент Латвии назвал службу в армии уроком патриотизма

Служба в латвийской армии привьет гражданам чувство патриотизма, а также послужит инструментом для сдерживания России, считает президент страны Этилс Левитс.

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«Служба в армии одновременно является уроком патриотизма, потому что гражданин выполняет обязанности по защите своей страны», - сказал Левитс.

Он также считает, что в стране должно быть как можно больше больше людей, умеющих обращаться с оружием. Таким образом, отмечает Левитс, это будет одним из инструментов сдерживания России.

Первый призыв в Латвии состоится 1 июля. Согласно закону, срок службы составит год.

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ФОТО: РИА Новости / Sputnik
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