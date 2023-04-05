Латвия вернулась к всеобщей воинской обязанности

Латвия решила вернуть всеобщую воинскую обязанность, которая была отменена в стране с 2006 года. Закон об обязательном призыве в армию принял сейм (парламент) балтийской страны.

Призыв военнообязанных стартует 1 июля 2024 года. Призыву будут подлежать мужчины возрасте от 18 до 27 лет. Служить они будут 11 месяцев. Как пояснили латвийские власти, решение вызвано проведением Россией спецоперации на Украине.