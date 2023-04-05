Латвия вернулась к всеобщей воинской обязанности
Латвия решила вернуть всеобщую воинскую обязанность, которая была отменена в стране с 2006 года. Закон об обязательном призыве в армию принял сейм (парламент) балтийской страны.
Призыв военнообязанных стартует 1 июля 2024 года. Призыву будут подлежать мужчины возрасте от 18 до 27 лет. Служить они будут 11 месяцев. Как пояснили латвийские власти, решение вызвано проведением Россией спецоперации на Украине.
Вооруженные силы Латвии сейчас состоят из профессиональных военнослужащих и добровольцев. До конца текущего года призыв останется добровольным. За уклонение от службы по призыву предполагается уголовная ответственность.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что предложение заменить службу в армии по призыву отработками на оборонных заводах в России уже не столь актуальна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru