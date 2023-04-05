Латвия вернулась к всеобщей воинской обязанности

Латвия решила вернуть всеобщую воинскую обязанность, которая была отменена в стране с 2006 года. Закон об обязательном призыве в армию принял сейм (парламент) балтийской страны.

Призыв военнообязанных стартует 1 июля 2024 года. Призыву будут подлежать мужчины возрасте от 18 до 27 лет. Служить они будут 11 месяцев. Как пояснили латвийские власти, решение вызвано проведением Россией спецоперации на Украине.

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Вооруженные силы Латвии сейчас состоят из профессиональных военнослужащих и добровольцев. До конца текущего года призыв останется добровольным. За уклонение от службы по призыву предполагается уголовная ответственность.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что предложение заменить службу в армии по призыву отработками на оборонных заводах в России уже не столь актуальна.

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Фото: telegram.org
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