Президент Косово объявил об отставке

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку. Это произошло после оглашения судом в Гааге обвинительно приговора против него за военные преступления 1998–1999 годов.

В ходе пресс-конференции Тачи после объявления об отставке призвал политические силы к единству.