Президент Косово объявил об отставке
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку. Это произошло после оглашения судом в Гааге обвинительно приговора против него за военные преступления 1998–1999 годов.
В ходе пресс-конференции Тачи после объявления об отставке призвал политические силы к единству.
Хашиму Тачи, а также бывшему спикеру парламента Кадри Весели и другим экс-командирам Освободительной армии Косово вменяется порядка 100 убийств косовских жителей разных национальностей.
Ранее президент Косово пообещал подать в отставку в случае обвинительного приговора.
Сербский президент Александр Вучич в сентябре на переговорах в США высказался против пункта о признании независимости самопровозглашенной республики Косово.
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