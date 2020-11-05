Президент Косово объявил об отставке

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку. Это произошло после оглашения судом в Гааге обвинительно приговора против него за военные преступления 1998–1999 годов.

В ходе пресс-конференции Тачи после объявления об отставке призвал политические силы к единству.

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Хашиму Тачи, а также бывшему спикеру парламента Кадри Весели и другим экс-командирам Освободительной армии Косово вменяется порядка 100 убийств косовских жителей разных национальностей.

Ранее президент Косово пообещал подать в отставку в случае обвинительного приговора.

Сербский президент Александр Вучич в сентябре на переговорах в США высказался против пункта о признании независимости самопровозглашенной республики Косово.

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ФОТО: travel-dom.ru
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