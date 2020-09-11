Правительства США, Сербии и Косова выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Правительства США, Сербии и непризнанного Косова выдвинули на Нобелевскую премию мира – за соглашение о нормализации экономических отношений. Это сделал шведский депутат Магнус Якобссон, сообщив о своей инициативе в Twitter.

Напомним, 4 сентября президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме соглашение о нормализации экономических отношений. По данным СМИ, оно предполагает, в частности, инвестиции в размере 13 миллиардов долларов в совместные проекты.