Правительства США, Сербии и Косова выдвинуты на Нобелевскую премию мира
Правительства США, Сербии и непризнанного Косова выдвинули на Нобелевскую премию мира – за соглашение о нормализации экономических отношений. Это сделал шведский депутат Магнус Якобссон, сообщив о своей инициативе в Twitter.
Напомним, 4 сентября президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме соглашение о нормализации экономических отношений. По данным СМИ, оно предполагает, в частности, инвестиции в размере 13 миллиардов долларов в совместные проекты.
Ранее стало известно, что бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира. Он подчеркнул, что, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, находящегося в тюрьме на эту премию, это может стать «сильным сигналом».
Напомним, Тихановская находится в Литве, её муж арестован в Белоруссии.
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