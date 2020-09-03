Вучич на переговорах в США отверг пункт о признании независимости Косово

Сербский президент Александр Вучич на переговорах в США высказался против пункта о признании независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербского министра иностранных дел Ивица Дачича.

Переговоры между сербской делегации во главе с президентом и премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти проходя в Вашингтоне. Как ожидается, в четверг к переговорам присоединится президент США Дональд Трамп.

Как передал глава МИД, Вучич заявил, что будет придерживаться сербской конституции и "изо всех сил бороться за Сербию".



