Президент Киргизии заявил, что может видеть будущее
2 сентября 202320:40
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что может предвидеть будущее.
По его словам, он может заглядывать в будущее на 20-30 лет и видеть, что будет с Киргизией. Жапаров выразил уверенность в том, что его прогнозы всегда сбываются.
«Пусть это не выглядит так, будто я хвастаюсь. <...> Должно быть это чувство было дано мне Богом», - заявил киргизский лидер.
Накануне президент России Владимир Путин и глава Киргизии дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru