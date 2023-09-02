Президент Киргизии заявил, что может видеть будущее

По его словам, он может заглядывать в будущее на 20-30 лет и видеть, что будет с Киргизией. Жапаров выразил уверенность в том, что его прогнозы всегда сбываются.

«Пусть это не выглядит так, будто я хвастаюсь. <...> Должно быть это чувство было дано мне Богом», - заявил киргизский лидер.

Накануне президент России Владимир Путин и глава Киргизии дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии, напоминает «Радиоточка НСН».

