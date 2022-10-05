Президент Киргизии Жапаров призвал россиян не бояться экстрадиции на родину

Россиянам, приехавшим в Киргизию, не стоит тревожиться по поводу возможной экстрадиции в связи с частичной мобилизацией в России. Об этом заявил киргизский президент Садыр Жапаров в интервью газете The New York Times.

Он напомнил, что в России работает сейчас около миллиона киргизов.

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«Граждане России, конечно, могут приезжать сюда и свободно работать», - добавил глава Киргизии.

Ранее Apple вывезла своих российских сотрудников в Киргизию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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