Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда кабинета министров Эдиля Байсалова.

Президент Киргизии заявил, что может видеть будущее

В среду, 6 декабря. Жапарову исполняется 55 лет. Байсалов охарактеризовал президента как «человека исключительной скромности» и отметил, что тот запретил политикам дарить ему подарки.

Говоря о дальнейших политических планов руководителя страны, Байсалов отметил, что Жапаров продолжит реформы в страны, а преобразования примут «исторические масштабы».

Ранее Киргизия ратифицировала соглашение о совместном с Россией создании системы ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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