Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

В среду, 6 декабря. Жапарову исполняется 55 лет. Байсалов охарактеризовал президента как «человека исключительной скромности» и отметил, что тот запретил политикам дарить ему подарки.

Говоря о дальнейших политических планов руководителя страны, Байсалов отметил, что Жапаров продолжит реформы в страны, а преобразования примут «исторические масштабы».

Ранее Киргизия ратифицировала соглашение о совместном с Россией создании системы ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

