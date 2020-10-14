Новый премьер Киргизии пообещал оставить российскую авиабазу в Канте

Власти Киргизии не намерены пересматривать текущий договор о пребывании российской авиабазы на территории республики, сообщает ТАСС.

На брифинге в Бишкеке избранный глава правительства республики Садыр Жапаров заявил, что Киргизия намерена развивать отношения с Россией, которая остаётся стратегическим партнером страны. И пересматривать договор об авиабазе власти не собираются.

Садыра Жапарова утвердили в должности главы правительства Киргизии 14 октября. Он занял это пост на фоне массовых волнений, которые начались в республике после парламентских выборов 4 октября. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили правительственные здания и выпустили Жапарова из тюрьмы.

Российская авиабаза расположена в Чуйской области Киргизии в 2 км южнее города Кант. Официальное открытие состоялось 23 октября 2003 года. В 2020 году Парламент Киргизии ратифицировал изменения в договор с Россией, закрепив уточнённые площади земельных участков и уточнённую сумму аренды - 4,79 млн долларов в год.

