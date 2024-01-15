Президент Киргизии сообщил о предотвращении госпереворота
Властям Киргизии удалось сорвать государственный переворот, заявил президент республики Садыр Жапаров в беседе с изданием «Кабар».
По его словам, заговорщики планировали подготовить массовые беспорядки. На акциях планировалось организовать теракты.
Жапаров полагает, что к подготовке госпереворота причастны представители прежней элиты. Президент обвинил их в коррупции и уклонении от уплаты налогов.
Ранее в подготовке госпереворота обвинили главу строительной компании KG Group Имамидина Ташов. Задержаны несколько приближенных к нему лиц.
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии в конце декабря сообщи о предотвращении теракта и вооруженного нападения на православную церковь, отмечает «Радиоточка НСН».
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