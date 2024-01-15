Президент Киргизии сообщил о предотвращении госпереворота

По его словам, заговорщики планировали подготовить массовые беспорядки. На акциях планировалось организовать теракты.

Жапаров полагает, что к подготовке госпереворота причастны представители прежней элиты. Президент обвинил их в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Ранее в подготовке госпереворота обвинили главу строительной компании KG Group Имамидина Ташов. Задержаны несколько приближенных к нему лиц.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии в конце декабря сообщи о предотвращении теракта и вооруженного нападения на православную церковь, отмечает «Радиоточка НСН».

