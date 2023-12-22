В Киргизии изменили государственный флаг
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому был изменён государственный флаг страны.
Как сообщает пресс-служба киргизского лидера, «волнообразная форма солнечного света на флаге была изменена на прямую». Депутаты, предложившие изменения, указали, что волнообразные лучи напоминают о подсолнухах, однако они не являются основной сельскохозяйственной культурой страны, а прямые - на лучи солнца.
Отмечается, что действие всех видов официальных документов с изображением старого флага Киргизии будет приостановлено до истечения срока их действия. Это же касается номерных знаков автомобилей - до принятия решения об их замене.
Ранее власти Киргизии приняли решение ограничить безвизовый режим в отношении иностранных граждан, отменив, так называемый, visa-run, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru