В Киргизии изменили государственный флаг

Как сообщает пресс-служба киргизского лидера, «волнообразная форма солнечного света на флаге была изменена на прямую». Депутаты, предложившие изменения, указали, что волнообразные лучи напоминают о подсолнухах, однако они не являются основной сельскохозяйственной культурой страны, а прямые - на лучи солнца.

Отмечается, что действие всех видов официальных документов с изображением старого флага Киргизии будет приостановлено до истечения срока их действия. Это же касается номерных знаков автомобилей - до принятия решения об их замене.

Ранее власти Киргизии приняли решение ограничить безвизовый режим в отношении иностранных граждан, отменив, так называемый, visa-run, сообщает RT.

