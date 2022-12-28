Президент Киргизии раскритиковал чиновников за документооборот на русском языке

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%, сообщает РИА Новости.

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Выступая на заседании кабинета министров республики он раскритиковал чиновников и указал, что будучи киргизами «неправильно вести документооборот только на русском языке».

«В стране должны создаваться условия, чтобы любой гражданин мог свободно говорить и писать на государственном языке... Если такое равнодушное отношение к языку продолжится, то он не будет развиваться», - подчеркнул Жапаров.

Ранее спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев во время заседания не разрешил министру природных ресурсов, экологии и технадзора Динаре Кутмановой выступать с докладом на русском языке, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиРусский ЯзыкКиргизия
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