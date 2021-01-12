Правящая партия Казахстана «Нур Отан» победила на парламентских выборах
Партия «Нур Отан», возглавляемая экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, победила на прошедших в стране парламентских выборах. Она набрала 71,09% голосов избирателей. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров.
«Распределение голосов следующее: партия "Нур Отан" - 5 млн 148 тыс. 74 голоса, или 71,09%», - сказал он, подводя итоги голосования.
По данным ЦИК, семипроцентный барьер также преодолели партия «Ак жол» («Светлый путь») с 10,95% и «Народная партия Казахстана» с 9,1% голосов, передает RT.
В результате «Нур Отан» получила 76 мандатов в мажилисе парламента Казахстана, «Ак жол» — 12, а «Народная партия» — 10.
Явка на выборах составила всего 39%. Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире НСН рассказал, с чем связана столь низкая явка.
«В Киргизии сейчас достаточно холодно. Даже в столице люди сидят по домам и опасаются, что власти введут энерголимиты. Но самое главное – это усталость населения. Октябрьские выборы в парламент были признаны несостоявшимися, власть поменялась в очередной раз и итоги хождения людей на тогдашние выборы были аннулированы. Поэтому сейчас три четверти избирателей посчитали, что от их мнения ничего не зависит и предпочли остаться дома», - отметил он.
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