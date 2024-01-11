Президент Кипра допустил воссоединение острова в 2024 году

По его словам, решение проблемы разделенного острова возможно при наличии политической воли. Он пообещал сделать все возможное, чтобы 2024-й стал «годом освобождения».

Действующий на севере Кипра режим Христодулидис назвал «результатом варварского турецкого вторжения». Политик выразил надежду на участие ООН в процессах воссоединения острова.

Ранее Министерство иностранных дел РФ выразило протест послу Кипра Кипросу Йоргаллису из-за провокационных действий в отношении россиян, передает «Радиоточка НСН».

