Президент Кипра допустил воссоединение острова в 2024 году

Глава Республики Кипр Никос Христодулидис не исключил, что в наступившем году удастся добиться воссоединения острова, сообщает ТАСС.

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По его словам, решение проблемы разделенного острова возможно при наличии политической воли. Он пообещал сделать все возможное, чтобы 2024-й стал «годом освобождения».

Действующий на севере Кипра режим Христодулидис назвал «результатом варварского турецкого вторжения». Политик выразил надежду на участие ООН в процессах воссоединения острова.

Ранее Министерство иностранных дел РФ выразило протест послу Кипра Кипросу Йоргаллису из-за провокационных действий в отношении россиян, передает «Радиоточка НСН».

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