Президент Казахстана отправил в отставку премьера и правительство
9 октября 202010:44
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова. Глава правительства и министры продолжат исполнять обязанности до того момента пока не будет сформирован новый кабмин.
Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы государства.
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9 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru