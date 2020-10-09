Президент Казахстана отправил в отставку премьера и правительство

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова. Глава правительства и министры продолжат исполнять обязанности до того момента пока не будет сформирован новый кабмин.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы государства.

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