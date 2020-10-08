Много времени, мало денег. Киргизию предупредили о риске гражданской войны
Многовластие чревато разрушением государственности, которая и так очень слаба в Киргизии, заявил политолог в эфире НСН.
Протесты после выборов в парламент Киргизии привели к безвластию. В частности, возглавить республику захотели три координационных совета и одна группа депутатов. Кроме того, парламентарии инициировали процедуру импичмента действующего президента Сооронбая Жээнекова, но его не удалось согласовать.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН усомнился, что вышедшие на улицу протестующие имеют какие-либо политические предпочтения.
«В основном, это молодые люди, которые работают на стройках российского капитализма, но сейчас вынуждены находиться в Бишкеке и его окрестностях, потому что через границу не пускают. У них много времени и совсем мало денег. Это та масса, которую очень легко зажечь призывами, подкрепленными небольшой материальной помощью», - сказал он.
Вместе с тем политолог считает, что многовластие чревато разрушением государственности, которая и так очень слаба в Киргизии.
«Она постоянно страдает от борьбы кланов, сформировавшихся уже давно по территориальному признаку. Может просто развалиться страна. Вероятность гражданской войны есть, но пока это противостояние ограничивается Бишкеком и еще несколькими населенными пунктами», - отметил Жарихин.
Он также заявил, что у действующего президента Сооронбая Жээнбекова есть определенный ресурс, чтобы остаться у власти, так что «пока еще ничего не закончено».
В свою очередь, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии клановой революцией. По его мнению, протесты лишь внешне похожи на «цветную» революцию, которую «подготовили столичные соросята». Грозин считает, что у самого Атамбаева нет клана и ресурсов после его ареста в прошлом году.
Ранее НСН сообщала, что по результатам голосования в парламент прошли только четыре партии, преодолевшие семипроцентный барьер: это проправительственные «Биримдик» (24,52%) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Сторонники остальных партий не согласились с результатами выборов, заявили о нарушениях и вышли на улицы Бишкека.
Несогласные уже захватили здание правительства, назначили своих людей на высшие посты и добились освобождения экс-президента Атамбаева, который был осужден за коррупцию. Действующий президент страны Жээнбеков признал факты подкупа избирателей, допустил отмену результатов голосования и заверил, что контролирует ситуацию.
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