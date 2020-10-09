Президент Киргизии назвал условие своей отставки

Также Жээнбеков призвал к возвращению сложившейся в стране ситуации в правовое русло, отметив, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества".

В Киргизии протесты начались после объявления результатов парламентских выборов 6 октября. Результаты выборов аннулировали, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.

