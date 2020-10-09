Президент Киргизии назвал условие своей отставки
Киргизский президент Сооронбай Жээнбеков озвучил условие, при котором он готов покинуть свой пост.
Как сообщает РИА Новости, Жээнбеков подаст в отставку после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти и становления страны на путь законности. Кроме того, президент отметил готовность отправить в отставку кабмин, работавший до кризиса, для легитимизации нового правительства.
Также Жээнбеков призвал к возвращению сложившейся в стране ситуации в правовое русло, отметив, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества".
В Киргизии протесты начались после объявления результатов парламентских выборов 6 октября. Результаты выборов аннулировали, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.
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