Небензя назвал фейком обвинения в использовании Россией иранских беспилотников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком обвинения в использовании Россией иранских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет России вооружение, которое используется в спецоперации на Украине. Тегеран неоднократно опровергал эту информацию. Кроме того, в Кремле заявляли, РФ использует российскую технику, и власти не располагают информацией о поставках из Иран.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed.



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ТЕГИ:БеспилотникиВасилий Небензя
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