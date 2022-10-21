Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком обвинения в использовании Россией иранских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет России вооружение, которое используется в спецоперации на Украине. Тегеран неоднократно опровергал эту информацию. Кроме того, в Кремле заявляли, РФ использует российскую технику, и власти не располагают информацией о поставках из Иран.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed.





