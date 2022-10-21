ООН призвали к расследованию иранских беспилотников на Украине
Постпреды Великобритании, Франции и Германии при ООН составили письмо генсеку организации Антониу Гутеррешу с призывом расследовать предполагаемое применение иранских беспилотных летательных аппаратов на Украине. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Сотрудники постоянных представительств убеждены, что возможное использование иранских беспилотников идет вразрез с принципами резолюции о Совместном всеобъемлющем плане действий — договоре Ирана и государств-членов Совбеза ООН. Постпреды добавили, что выступили бы за соответствующее разбирательство группой секретариата и заверили о готовности помочь в «беспристрастном расследовании».
Ранее Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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