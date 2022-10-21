ООН призвали к расследованию иранских беспилотников на Украине

Сотрудники постоянных представительств убеждены, что возможное использование иранских беспилотников идет вразрез с принципами резолюции о Совместном всеобъемлющем плане действий — договоре Ирана и государств-членов Совбеза ООН. Постпреды добавили, что выступили бы за соответствующее разбирательство группой секретариата и заверили о готовности помочь в «беспристрастном расследовании».

Ранее Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

