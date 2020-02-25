Президент Ирана призвал граждан не беспокоиться из-за коронавируса
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны надеются взять под контроль ситуацию с коронавирусом. По его словам, «враги» пытаются посеять страх в обществе. Об этом Роухани заявил в эфире иранского телевидения, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что около 100 человек в Иране заразились новым коронавирусом, не менее 15 человек умерли.
Роухани заявил в телеобращении к гражданам о том, что число обращений к медикам во многих городах заметно снизилось по сравнению с предыдущими днями. Кроме того, по его словам, выросло число тех, кто прошел курс лечения и выписан из больниц.
Ранее во вторник журналист Абас Аслани сообщил, что замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Хариричи подхватил коронавирус нового типа COVID-2019. По словам чиновника, он чувствует себя неплохо и уверен, что скоро вернётся к работе.
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