Президент Ирана призвал граждан не беспокоиться из-за коронавируса

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны надеются взять под контроль ситуацию с коронавирусом. По его словам, «враги» пытаются посеять страх в обществе. Об этом Роухани заявил в эфире иранского телевидения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 100 человек в Иране заразились новым коронавирусом, не менее 15 человек умерли.