АТОР: В охваченной коронавирусом Италии находятся 7 тысяч российских туристов

Около семи тысяч туристов из России находится в Италии, где в последние дни существенно обострилась ситуация с коронавирусом, заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Ассоциации подчеркнули, что экскурсионные программы принимающих фирм меняются с учетом рекомендаций властей, но изменения эти незначительны. Массовой отмены забронированных в Италию путёвок среди российских туристов не наблюдается.

Ранее российское посольство в Италии рекомендовало россиянам не посещать регионы страны, в которых обострилась ситуация с коронавирусом. Так, случаи заражения были отмечены в северных областях Италии - в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. По состоянию на утро 25 февраля отмечено 222 случая заражения коронавирусом.

