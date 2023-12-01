Президент Ирака предупредил об угрозе пересыхания рек Тигр и Евфрат

Рашид назвал Ирак одной из наиболее уязвимых стран в связи с изменением климата. Президент обратил внимание на исчезновение болот в южных районах страны, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Рекам Тигр и Евфрат в настоящее время угрожает истощение и пересыхание», - приводит слова политика РИА Новости.

По его словам, рекордно высокие температуры в Ираке привели к расширению районов опустынивания. Из-за этого ухудшается ситуация в экономике и растет бедность, констатировал глава государства.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявили о создании фонда в размере $30 миллиардов для реализации глобальных климатических решений, сообщает «Радиоточка НСН».

