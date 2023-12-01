Президент Ирака предупредил об угрозе пересыхания рек Тигр и Евфрат
Из-за климатических изменений Ирак сталкивается с водным кризисом, заявил президент страны Абдель Латыф Джамаль Рашид на Всемирном климатическом саммите в Дубае (ОАЭ).
Рашид назвал Ирак одной из наиболее уязвимых стран в связи с изменением климата. Президент обратил внимание на исчезновение болот в южных районах страны, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Рекам Тигр и Евфрат в настоящее время угрожает истощение и пересыхание», - приводит слова политика РИА Новости.
По его словам, рекордно высокие температуры в Ираке привели к расширению районов опустынивания. Из-за этого ухудшается ситуация в экономике и растет бедность, констатировал глава государства.
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявили о создании фонда в размере $30 миллиардов для реализации глобальных климатических решений, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru