Президент Ирака предупредил об угрозе пересыхания рек Тигр и Евфрат

Из-за климатических изменений Ирак сталкивается с водным кризисом, заявил президент страны Абдель Латыф Джамаль Рашид на Всемирном климатическом саммите в Дубае (ОАЭ).

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Рашид назвал Ирак одной из наиболее уязвимых стран в связи с изменением климата. Президент обратил внимание на исчезновение болот в южных районах страны, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Рекам Тигр и Евфрат в настоящее время угрожает истощение и пересыхание», - приводит слова политика РИА Новости.

По его словам, рекордно высокие температуры в Ираке привели к расширению районов опустынивания. Из-за этого ухудшается ситуация в экономике и растет бедность, констатировал глава государства.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявили о создании фонда в размере $30 миллиардов для реализации глобальных климатических решений, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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