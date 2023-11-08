Reuters: 2023 год может оказаться самым жарким за 125 тысяч лет
Европейская служба по изменению климата Copernicus сообщила, что 2023 год может стать самым жарким за последние 125 тысяч лет, передает агентство Reuters.
Такой вывод ученые сделали на основе наблюдений за погодой в октябре. Средняя температура месяца составила 15,3 градуса Цельсия - это максимальный показатель за всю историю наблюдений.
Среди прочих причиной потепления названо природное явление Эль-Ниньо, которое вызывает нагрев поверхности восточной части Тихого океана.
Как сообщает «Радиоточка НСН», ученые Томского государственного университета полагают, что российские болота могут стать естественным охладителем в борьбе с глобальным потеплением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru