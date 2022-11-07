«Дискомфортное окружение»: Путин обратится к миру в рамках G20 онлайн

Политтехнолог Константин Калачев завил НСН, что российскому лидеру нет смысла лично присутствовать на мероприятии, так как никакие встречи и переговоры не были запланированы. 

Владимир Путин не поедет на саммит G20, так как в этом сейчас нет особого смысла – никакие специальные встречи не были запланированы, а обратиться к миру президент сможет и дистанционно, заявил политтехнолог Константин Калачев в разговоре с НСН.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России Владимир Путин до конца недели примет решение об участии в саммите G20. Калачев объяснил, почему российский лидер не захочет присутствовать на мероприятии.

«Я думаю, что сам он не поедет, я изначально об этом говорил. Скорее всего, он изберет дистанционную форму участия, потом что вряд ли он хочет находиться в дискомфортном для себя окружении. В конце концов, вопросы безопасности и здоровья тоже надо учитывать. Он любит комфортные встречи, комфортное общество. Хотя некоторые страны заявляют о том, что они хотели бы видеть Путина на саммите», - объяснил Калачев.

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Собеседник НСН также отметил, что саммит мог бы стать площадкой для переговоров с лидерами стран, например, с Байденом, но такие встречи не были запланированы и не состоятся.

«Лидер Украины Владимир Зеленский сделал подарок нашему президенту, заявив, что отказывается от участия в саммите, если там будет Путин. Откровенно говоря, судьбоносные решения на таких саммитах не принимаются, это имиджевое мероприятие. Если этот саммит мог стать площадкой для переговоров, то эти переговоры должны быть подготовлены. Очевидно, что эта тема временно закрыта. Тогда вопрос, для чего туда ехать, с какими посылами, какие задачи можно реализовать? Обратиться к миру можно и онлайн. Шансы на его участие были бы больше, если бы речь шла о заранее подготовленных переговорах, например, с Байденом, но никакой подготовительной работы пока нет», - рассказал он.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Главы 17 государств уже подтвердили свое участие.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Саммит G20Владимир Путин
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