«Дискомфортное окружение»: Путин обратится к миру в рамках G20 онлайн

Владимир Путин не поедет на саммит G20, так как в этом сейчас нет особого смысла – никакие специальные встречи не были запланированы, а обратиться к миру президент сможет и дистанционно, заявил политтехнолог Константин Калачев в разговоре с НСН.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России Владимир Путин до конца недели примет решение об участии в саммите G20. Калачев объяснил, почему российский лидер не захочет присутствовать на мероприятии.

«Я думаю, что сам он не поедет, я изначально об этом говорил. Скорее всего, он изберет дистанционную форму участия, потом что вряд ли он хочет находиться в дискомфортном для себя окружении. В конце концов, вопросы безопасности и здоровья тоже надо учитывать. Он любит комфортные встречи, комфортное общество. Хотя некоторые страны заявляют о том, что они хотели бы видеть Путина на саммите», - объяснил Калачев.