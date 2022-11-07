Индонезия заявила, что Россия подготовилась к прибытию делегации на G20
Представитель министерства государственных предприятий Индонезии Фаик Фахми заявил, что Россия провела масштабные приготовления к прибытию своей делегации на саммит G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.
По его словам, российская делегация запросила в аэропорте места минимум для 10 самолетов.
При этом он не смог подтвердить, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на саммите.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России Владимир Путин до конца недели примет решение об участии в саммите G20.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20 в Индонезии, если на мероприятии будет присутствовать российский лидер Владимир Путин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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