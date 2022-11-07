Индонезия заявила, что Россия подготовилась к прибытию делегации на G20

Представитель министерства государственных предприятий Индонезии Фаик Фахми заявил, что Россия провела масштабные приготовления к прибытию своей делегации на саммит G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.

По его словам, российская делегация запросила в аэропорте места минимум для 10 самолетов.

При этом он не смог подтвердить, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на саммите.

Визит на саммит G20 подтвердили 17 глав государств

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России Владимир Путин до конца недели примет решение об участии в саммите G20.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20 в Индонезии, если на мероприятии будет присутствовать российский лидер Владимир Путин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСаммит G20
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры