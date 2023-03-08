Захарова отреагировала на слова Борреля о грузинском законе об иноагентах

Ранее грузинский парламент принял закон о прозрачности иностранного влияния, согласно которому физлица и СМИ, которые получают более 20% зарубежного финансирования, должны быть внесены в специальный реестр. Боррель назвал инициативу несовместимой с ценностями ЕС и подчеркнул, что она противоречит цели Тбилиси стать членом сообщества, пишет RT.

«Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — написала Захарова в Telegram.

