Президент Франции поднял бокал за Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон выпил коктейль под украинский тост «будьмо» (будем), а Украина в ответ на это пригласила его в Киев на бокал вина, сообщает РИА Новости.

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Посольство Франции на Украине разместило видео, на котором президент Франции во время празднования по случаю открытия террас заведений общепита после длительного локдауна на фоне пандемии коронавируса поднял бокал под тост на украинском языке.

Макрон посетил одно из парижских заведений, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал, в этот момент кто-то из прохожих выкрикнул на украинском языке «будьмо!», на что Макрон отреагировал улыбкой и, подняв бокал, сказал: «За Украину!».

«Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве», - сказано в сообщении в официальном аккаунте в Twitter Украины.

Ранее Макрон сообщил, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. Он считает, что Запад должен выработать двусторонний подход.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаФранцияЭммануэль Макрон
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