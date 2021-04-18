Макрон выступил за введение антироссийских санкций

Он считает, что Запад должен выработать двусторонний подход. По словам Макрона, президент России Владимир Путин «может быть готов возобновить диалог». «…Если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией», - сказал президент Франции.

При этом он считает, что России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. «И я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции», - заявил глава государства.

Ранее стало известно, что Макрон намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров главы государства с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Франции отметил сложность достижения соглашения по Донбассу, а также риски эскалации военного конфликта на Донбассе. Он также выражает решимость в соблюдении минских договоренностей.

