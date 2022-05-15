Ограниченную серию кукол Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

Ограниченная коллекция кукол Барби, вышедшая к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, была распродана за три секунды, сообщает издание Guardian.

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«John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене», - отмечает газета.

Цена одной коллекционной куклы в продаже составила 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей), передает РИА Новости.

У куклы явное сходство с обликом британской королевы. Она одета в платье цвета слоновой кости c голубой лентой. Производитель игрушек компания Mattel вместо белых перчаток на руки куклы надела рукавицы.

В компании также намекнули на возможность поступления новой партии сувениров.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II отметила 96-летие в загородном поместье Сандрингем на западе графства Норфолк. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

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ФОТО: flickr/Defence Images
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