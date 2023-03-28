Президент Филиппин заявил о полном прекращении сотрудничества с МУС

Филиппины полностью прекращают сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС) после его отказа от приостановки расследования «войны» предыдущих властей страны с наркоторговцами, сообщает РИА Новости.

«На этом все наше участие в работе МУС заканчивается. Апелляция провалилась, и, на наш взгляд, мы больше ничего не можем сделать», - сказал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

Он добавил, что власти не будут сотрудничать с судом, ссылаясь на «очень серьезные вопросы» о юрисдикции суда, вмешательстве во внутренние дела и «нападках на суверенитет Филиппин».

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с НСН заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту МУС станет подтверждением прозападного курса Пашиняна и разрыва отношений с Москвой.

