Президент Филиппин заявил о полном прекращении сотрудничества с МУС
Филиппины полностью прекращают сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС) после его отказа от приостановки расследования «войны» предыдущих властей страны с наркоторговцами, сообщает РИА Новости.
«На этом все наше участие в работе МУС заканчивается. Апелляция провалилась, и, на наш взгляд, мы больше ничего не можем сделать», - сказал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
Он добавил, что власти не будут сотрудничать с судом, ссылаясь на «очень серьезные вопросы» о юрисдикции суда, вмешательстве во внутренние дела и «нападках на суверенитет Филиппин».
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с НСН заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту МУС станет подтверждением прозападного курса Пашиняна и разрыва отношений с Москвой.
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